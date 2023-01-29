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Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин: Нисканен вышла в лидеры, Диггинс — вторая

Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин: Нисканен вышла в лидеры, Диггинс — вторая
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В Ле Рус (Франция) прошёл женский масс-старт классическим стилем на 20 км в рамках девятого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его выиграла чемпионка мира 2019 года в эстафете шведка Эбба Андерссон. Второе место по итогам гонки заняла представительница Финляндии Кертту Нисканен. Замкнула тройку призёров норвежка Астрид Эйре Слинн.

Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Дистанционный зачёт. Женщины

1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 795.
2. Джессика Диггинс (США) — 691.
3.Фрида Карлссон (Швеция) — 686.
4. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 683.
5. Хейди Венг (Норвегия) — 640.
6. Эбба Андерссон (Швеция) — 624.
7. Катарина Хенниг (Германия) — 620.
8. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 618.
9. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 613.
10. Рози Бреннен (США)— 599.

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