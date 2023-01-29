Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин: Нисканен вышла в лидеры, Диггинс — вторая

В Ле Рус (Франция) прошёл женский масс-старт классическим стилем на 20 км в рамках девятого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его выиграла чемпионка мира 2019 года в эстафете шведка Эбба Андерссон. Второе место по итогам гонки заняла представительница Финляндии Кертту Нисканен. Замкнула тройку призёров норвежка Астрид Эйре Слинн.

Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Дистанционный зачёт. Женщины



1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 795.

2. Джессика Диггинс (США) — 691.

3.Фрида Карлссон (Швеция) — 686.

4. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 683.

5. Хейди Венг (Норвегия) — 640.

6. Эбба Андерссон (Швеция) — 624.

7. Катарина Хенниг (Германия) — 620.

8. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 618.

9. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 613.

10. Рози Бреннен (США)— 599.