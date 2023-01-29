Порома отшутился о том, что Клебо потрогал его за бицепс после финиша в масс-старте

Шведский лыжник Вильям Порома с юмором прокомментировал эпизод после сегодняшнего 20-километрового масс-старта классическим стилем в рамках девятого этапа Кубка мира в Ле Рус (Франция), когда к нему подошёл пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо и потрогал его за бицепс.

«Может быть, он думает, что он маленький или что-то в этом роде», — сказал Порома в интервью Expressen.

Напомним, Клебо стал победителем сегодняшнего масс-старта. Порома завоевал бронзу, проиграв на финише лишь 0,1 секунды трёхкратному олимпийскому чемпиону финну Ийво Нисканену.

Напомним, российские лыжники полностью пропускают международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноубординга (FIS).