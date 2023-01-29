«Самая впечатляющая его гонка». Эксперт — о выступлении Порома в масс-старте в Ле Рус

Бывший шведский лыжник, ныне эксперт Йохан Олссон высоко оценил выступление своего соотечественника Вильяма Порома в 20-километровом классическом масс-старте на девятом этапе Кубка мира в Ле Рус (Франция).

Напомним, Порома завоевал бронзу, проиграв на финише лишь 0,1 секунды трёхкратному олимпийскому чемпиону финну Ийво Нисканену.

«Это, наверное, самая впечатляющая гонка, которую я когда-либо видел от Вильяма. Снимаю шляпу», — приводит слова Олссона Expressen.

Победителем соревнований стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.

Напомним, российские лыжники полностью пропускают международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноубординга (FIS).