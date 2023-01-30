Лена Дюрр выиграла женский слалом на этапе Кубка мира, Шиффрин — вторая

Немецкая горнолыжница Лена Дюрр стала победительницей завершившегося сегодня женского слалома на этапе Кубка мира по горным лыжам в Шпиндлерув-Млин (Чехия).
Лидер Кубка мира по горным лыжам Микаэла Шиффрин заняла по итогам гонки второе место. Стоит отметить, что в случае победы легендарная американская горнолыжница могла повторить абсолютный рекорд Ингемара Стенмарка – самого успешного горнолыжника всех времён, одержавшего 86 побед на этапах Кубка мира.
Горные лыжи. Кубок мира. Шпиндлерув-Млин (Чехия). Женщины. Слалом
1. Лена Дюрр (Германия) – 1.30,91.
2. Микаэла Шиффрин (США) – отставание 0,06 секунды.
3. Зринка Лютич (Хорватия) +0,49.
4. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) +0,83.
5. Леона Попович (Хорватия) +0,84.
6. Франциска Грич (Австрия) +1,55.
7. Лоранс Сен-Жермен (Канада) +1,62.
8. Пола Мольтцан (США) +1,76.
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