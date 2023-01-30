Лена Дюрр выиграла женский слалом на этапе Кубка мира, Шиффрин — вторая

Немецкая горнолыжница Лена Дюрр стала победительницей завершившегося сегодня женского слалома на этапе Кубка мира по горным лыжам в Шпиндлерув-Млин (Чехия).

Лидер Кубка мира по горным лыжам Микаэла Шиффрин заняла по итогам гонки второе место. Стоит отметить, что в случае победы легендарная американская горнолыжница могла повторить абсолютный рекорд Ингемара Стенмарка – самого успешного горнолыжника всех времён, одержавшего 86 побед на этапах Кубка мира.

Горные лыжи. Кубок мира. Шпиндлерув-Млин (Чехия). Женщины. Слалом



1. Лена Дюрр (Германия) – 1.30,91.



2. Микаэла Шиффрин (США) – отставание 0,06 секунды.



3. Зринка Лютич (Хорватия) +0,49.



4. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) +0,83.



5. Леона Попович (Хорватия) +0,84.



6. Франциска Грич (Австрия) +1,55.



7. Лоранс Сен-Жермен (Канада) +1,62.



8. Пола Мольтцан (США) +1,76.