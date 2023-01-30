Фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» пройдёт 11-12 марта в Пересвете. В субботу, 11 марта, юные лыжники выйдут на дистанции 1, 3 и 5 км. Взрослые сразятся на дистанциях 10, 20 и 30 км. Для всех гостей фестиваля будет работать полевая кухня. В воскресенье, 12 марта, все желающие смогут улучшить навыки катания в открытых мастер-классах от звёзд лыжного спорта и биатлона.



В детских стартах могут принять участие спортсмены от 4 до 15 лет. На дистанцию 10 км могут выйти лыжники от 16 лет и старше, на 20 или 30 км — старше 18 лет.



На дистанцию 30 км вместе с лыжниками-любителями выйдут олимпийский чемпион Сергей Устюгов, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Александр Терентьев и серебряный призёр чемпионата мира Артём Мальцев, на 20 км — олимпийская чемпионка Наталья Непряева, олимпийская чемпионка Вероника Степанова и бронзовый призёр Олимпийских игр Анастасия Кулешова. Один общий старт, один зачёт — одна большая команда.



По традиции в гонке примут участие и звёздные гости: олимпийский чемпион Никита Крюков, призёры Олимпийских игр Иван Черезов, Иван Алыпов и Николай Круглов.



Больше информации на официальном сайте мероприятия