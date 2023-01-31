Легков: МОК хочет расколоть наше спортивное сообщество
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков высказался о намерении Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотреть возможность участия россиян и белорусов, которые не выступали с активной поддержкой военных действий на Украине, в Олимпийских играх-2024 в Париже.
«Мне непонятно, как они будут выбирать. Кто поддерживал, кто не поддерживал? Такие моменты… Они хотят взять и расколоть наше спортивное сообщество», — сказал Легков в интервью «Матч ТВ».
Напомним, данное заявление МОК вызвало широкий резонанс в мировом спорте. В частности, Украина и ряд зарубежных спортсменов пригрозили бойкотировать Олимпиаду в случае, если окончательное решение МОК будет положительным для россиян и белорусов.
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