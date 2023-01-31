Клебо, Голберг и Хейди Венг — в составе сборной Норвегии на чемпионат мира в Планице

Сборная Норвегии опубликовала заявочный список на чемпионат мира, который пройдёт в словенской Планице с 21 февраля по 5 марта.

Женщины

Хейди Венг

Тириль Уднес Венг

Лотта Уднес Венг

Анна Свендсен

Ане Аппельквист Стенсет

Астрид Эйр Слинд

Хелене Марие Фоссесхолм

Рагниль Хага

Кристин Ставос Скистад

Ингвильд Флугстад Эстберг

Силье Теодорсен

Анне Кьерсти Кальво

Мужчины

Харальд Эстберг Амундсен

Пол Голберг

Ханс Кристер Холунд

Эмиль Иверсен

Йоханнес Клебо

Симен Хегстад Крюгер

Эвен Нортуг

Мартин Лёвстрём Ньенгет

Шур Рёте

Ховард Солос Тёугбёль

Дидрик Тёнсет

рик Вальнес

Сиверт Вииг

Напомним, ранее генсек Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) объявил, что российских лыжников не допустят до чемпионата мира 2023 года.