Мюрвольд — о непопадании в заявку на ЧМ: у меня было немало падений, я была к этому готова
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Норвежская лыжница Матильде Мюрвольд прокомментировала непопадание в состав сборной Норвегии на чемпионат мира в Планице.
В этом сезоне Мюрвольд допустила несколько падений в гонках Кубка мира.
«У меня было немало падений и неудач в важных гонках. Вот о чём я больше всего сожалею.
Согласна ли я с этим решением? Да, учитывая результаты в гонках, которые были важны. Я была к этому готова. Я просто разочарована тем, что мне так не повезло и что было так много неудач», — сказала Мюрвольд в интервью Dagbladet.
Напомним, ранее генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) объявил, что российским лыжникам не разрешат выступать на чемпионате мира, который пройдёт в феврале.
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