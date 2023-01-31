Мюрвольд — о непопадании в заявку на ЧМ: у меня было немало падений, я была к этому готова

Норвежская лыжница Матильде Мюрвольд прокомментировала непопадание в состав сборной Норвегии на чемпионат мира в Планице.

В этом сезоне Мюрвольд допустила несколько падений в гонках Кубка мира.

«У меня было немало падений и неудач в важных гонках. Вот о чём я больше всего сожалею.

Согласна ли я с этим решением? Да, учитывая результаты в гонках, которые были важны. Я была к этому готова. Я просто разочарована тем, что мне так не повезло и что было так много неудач», — сказала Мюрвольд в интервью Dagbladet.

Напомним, ранее генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) объявил, что российским лыжникам не разрешат выступать на чемпионате мира, который пройдёт в феврале.