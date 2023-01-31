Маркус Крамер высказался о намерении шведских лыжников бойкотировать турниры с россиянами

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам, ныне работающий в сборной Италии немецкий специалист Маркус Крамер высказался о намерениях МОК допустить российских спортсменов на Олимпийские игры в нейтральном статусе.



«Думаю, это хорошее решение. Надеюсь, во-первых, что военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) очень скоро закончится, а во-вторых, что российские спортсмены скоро смогут вернуться хотя бы на Кубок мира. Сейчас они понимают, что не могут здесь соревноваться, но надеются на будущее.

Шведские лыжники будут бойкотировать соревнования, если россиян допустят? Не согласен с ними. Не думаю, что кто-то из них общался с российскими спортсменами, знает их мнение о сложившейся ситуации. По-моему, это нехорошо, что они говорят о бойкоте и тому подобном, меня это расстраивает. За этим решением стоят люди и спортсмены. Знаю, что большинство из них не поддерживает спецоперацию. Легко стоять в стороне и показывать пальцем.

Нам нужны российские спортсмены в лыжных гонках. Для спорта нехорошо, когда семь норвежцев в первой десятке. С русскими лучше. Согласен, что спецоперация должна закончиться, но мы также должны смотреть в будущее», — приводит слова Крамера SVT.