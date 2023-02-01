Трёхкратный олимпийский призёр во фристайле Никлас Геппер завершил карьеру

Трехкратный призёр Олимпийских игр американский фристайлист Никлас Геппер объявил о завершении карьеры в возрасте 28 лет.
«С большим волнением и эмоциями я хотел бы объявить об уходе из профессионального спорта. Воспоминания о последних десяти с лишним годах тренировок и побед являются самым большим счастьем, которое дал мне этот вид спорта.
Я никогда не смогу выразить достаточно признательности за поддержку моим спонсорам, семье, друзьям, тренерам и бесчисленному множеству болельщиков.
С большим удовольствием я буду наблюдать, как следующее поколение поднимет фристайл на новый уровень.
Что дальше? Кто знает. Я всё ещё буду кататься на лыжах, я буду рядом», — написал Геппер на своей странице в социальной сети.
Все громкие достижения Геппера связаны со слоупстайлом. На его счету бронзовая медаль Игр в Сочи, а также два серебра Олимпиад – в Пхёнчхане и Пекине. Американец также имеет в активе две бронзы чемпионатов мира.
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