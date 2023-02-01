Трёхкратный олимпийский призёр во фристайле Никлас Геппер завершил карьеру

Трехкратный призёр Олимпийских игр американский фристайлист Никлас Геппер объявил о завершении карьеры в возрасте 28 лет.

«С большим волнением и эмоциями я хотел бы объявить об уходе из профессионального спорта. Воспоминания о последних десяти с лишним годах тренировок и побед являются самым большим счастьем, которое дал мне этот вид спорта.



Я никогда не смогу выразить достаточно признательности за поддержку моим спонсорам, семье, друзьям, тренерам и бесчисленному множеству болельщиков.



С большим удовольствием я буду наблюдать, как следующее поколение поднимет фристайл на новый уровень.

Что дальше? Кто знает. Я всё ещё буду кататься на лыжах, я буду рядом», — написал Геппер на своей странице в социальной сети.



Все громкие достижения Геппера связаны со слоупстайлом. На его счету бронзовая медаль Игр в Сочи, а также два серебра Олимпиад – в Пхёнчхане и Пекине. Американец также имеет в активе две бронзы чемпионатов мира.