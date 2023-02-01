Диггинс рассказала, в чём заключается женская сила в спорте
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Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте американская лыжница Джессика Диггинс опубликовала пост в социальных сетях, в котором предположила, в чём заключается главная сила женщин в спорте.
«Наш успех всегда общий, потому что мы толкаем вперёд и поддерживаем друг друга. Когда у неё получается, то и у меня получается. Когда у меня отличный день, такой же он и у всей команды.
Я думаю, возможно, в этом и заключается самая большая женская сила в спорте — мы всегда вместе.
Спасибо всем женщинам в моей жизни, которые указывали мне путь, воодушевляли меня и помогли мне стать тем, кем я являюсь сегодня», — написала Диггинс.
На данный момент Джессика Диггинс занимает третье место в общем зачёте Кубка мира.
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