Татьяна Сорина рассказала, когда вернётся на старты после операции на плече

Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Татьяна Сорина рассказала, когда планируется вернутся к соревновательным гонкам после травмы плеча.
«Начала ли работать на полную мощность? Участвовали ли в контрольных гонках? Пока в полном объёме я еще не работаю. Надеюсь, что к лету восстановлюсь полностью. Как только противопоказаний не будет, начну стартовать. В следующем сезоне уже точно буду соревноваться.
Соскучились ли по гонкам? Да, побегать уже очень хочется! Но во сне гонки не бегаю. Жду, когда смогу участвовать в соревнованиях. Конечно, хотелось бы бегать на международной арене. Конкуренцию там сейчас тяжело оценивать, когда сам не бегаешь… Но с нашим возвращением там точно будет интереснее!» — приводит слова Сориной Metaratings.
- 2 февраля 2023
-
10:30
-
10:30
-
10:00
-
00:30
-
00:28
- 1 февраля 2023
-
23:15
-
20:50
-
18:34
-
16:07
-
15:26
-
14:56
-
12:16
-
10:07
-
00:54
- 31 января 2023
-
19:30
-
19:07
-
19:00
-
16:43
-
14:33
-
12:57
-
11:49
-
10:13
- 30 января 2023
-
17:40
-
17:13
-
16:35
-
12:04
-
10:00
-
00:07
- 29 января 2023
-
23:08
-
22:51
-
22:20
-
22:05
-
20:40
-
20:34
-
19:49