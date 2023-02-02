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Татьяна Сорина рассказала, когда вернётся на старты после операции на плече

Татьяна Сорина рассказала, когда вернётся на старты после операции на плече
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Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Татьяна Сорина рассказала, когда планируется вернутся к соревновательным гонкам после травмы плеча.

«Начала ли работать на полную мощность? Участвовали ли в контрольных гонках? Пока в полном объёме я еще не работаю. Надеюсь, что к лету восстановлюсь полностью. Как только противопоказаний не будет, начну стартовать. В следующем сезоне уже точно буду соревноваться.

Соскучились ли по гонкам? Да, побегать уже очень хочется! Но во сне гонки не бегаю. Жду, когда смогу участвовать в соревнованиях. Конечно, хотелось бы бегать на международной арене. Конкуренцию там сейчас тяжело оценивать, когда сам не бегаешь… Но с нашим возвращением там точно будет интереснее!» — приводит слова Сориной Metaratings.

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