Татьяна Сорина: пока лыж хватает, но технический прогресс не стоит на месте

Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжница Татьяна Сорина ответила на вопрос о запасах инвентаря.

«Достаточно ли у меня в запасе лыж? Не придётся придётся искать параллельный импорт? Пока лыж хватает, но технический прогресс не стоит на месте, с каждым годом появляется больше новых моделей. Поэтому регулярно нужно что-то менять, обновлять парк своих боевых лыж, палок и ботинок», — приводит слова Сориной Metaratings.



Ранее Сорина перенесла операцию на руке. Из-за этого она досрочно завершила прошлый сезон. В этом сезоне лыжница также не выступила. Сорина рассказала, что планирует полностью восстановиться к лету.



В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Сорина заняла 15-е место в общем зачёте. На её счету 483 очка. «Большой хрустальный глобус» завоевала другая россиянка Наталья Непряева, набравшая 973 очка.