Член МОК от Норвегии высказалась о критике в адрес бывшей лыжницы Астрид Якобсен

Член МОК от Норвегии Кристин Клостер Осен поддержала критику бывшей лыжницы Астрид Якобсен, являющейся главой норвежского комитета спортсменов. Якобсен критикуют за то, что она заявила, что спортсменов нельзя отстранять по национальному признаку, когда говорила о возможном допуске россиян на международные старты.

«Астрид была избрана лидером комитета норвежских спортсменов норвежскими спортсменами. Избрана в комитет спортсменов МОК участниками во время Олимпиады в Пхёнчхане в 2018 году. Участвует в консультационном заседании МОК, противоречий нет. Она представляет сообщество, которое выступает за спорт. То, что она потом сказала прессе, было правильно. Больше по этому поводу сказать нечего», — приводит слова Кристин Клостер Осен Dagbladet.