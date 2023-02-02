Клебо поедет на этап Кубка мира в Италии, но пропустит эстафету

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо будет доступен для участия на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе (Италия), сообщает NRK, ссылаясь на слова отца спортсмена.
Норвежец продолжает подготовку к грядущему чемпионату мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения). Он находится в Лаваце (Италия) на высоте 1800 метров. Соревнования в Тоблахе проводятся на высоте 1200 метров, и эксперты полагают, что Йоханнес может быть ниже своей пиковой формы при смене высот. Помимо смены высот, Клебо предстоят двухчасовые поездки на автомобиле из Лаваце в Тоблах.
Клебо точно пропустит мужскую эстафету в грядущее воскресенье (5 февраля), но примет участие в других стартах. 3 февраля пройдёт мужской спринт свободным стилем, а 4 февраля лыжники будут соревноваться в индивидуальной гонке на 10 км.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Словении пройдёт с 21 февраля по 5 марта 2023 года.
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