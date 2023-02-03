Л. Горбунова: ощущения средние, 30 секунд проигрыша — достаточно много

Российская лыжница Лидия Горбунова, представляющая Татарстан, прокомментировала второе место в 10-километровой классической разделке на седьмом этапе Кубка России в Красногорске.
«Ощущения средние, тяжеловато. 30 секунд проигрыша – достаточно много. Я спустилась с гор после сбора в Сочи и в первый день на «свежачка» должна была бежать быстрее, а Катя (Смирнова. — Прим. «Чемпионата») готовилась на равнине — и подготовилась отлично. По трассе никаких вопросов нет. Боялись, что из-за свежего снега лыжи будут «тупить», но ничего подобного», — сказала Горбунова в эфире телеканала «Спортивный».
Победительницей в гонке стала Екатерина Смирнова из Тюменской области. Бронзу завоевала Анастасия Доценко, которая, как и Горбунова, представляет Татарстан.
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