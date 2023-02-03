Смирнова: рада победе, но не так сильно, ведь главные соперницы не бежали

Российская лыжница Екатерина Смирнова прокомментировала победу в 10-километровой классической разделке в рамках седьмого этапа Кубка России в Красногорске.

«Рада сегодняшней победе, но не так сильно, если честно, ведь главные соперницы не бежали. За общий зачёт Кубка России, за рейтинг борюсь, конечно. Трасса замечательная, европейские условия, можно сказать. Бежала на жидкой мази, и держали, и катили лыжи хорошо, спасибо огромное сервису. Я раскладывалась иначе чем в ситуации, когда бежали бы все сильнейшие – там на счету каждая секунда, сегодня было не так», — сказала Смирнова в эфире телеканала «Спортивный».

Отметим, что в гонке не приняли участие ряд топ-лыжниц, в частности олимпийские чемпионки Наталья Непряева и Вероника Степанова.