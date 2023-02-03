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Вяльбе — о международных соревнованиях: если возвращаться, то только с флагом и гимном

Вяльбе — о международных соревнованиях: если возвращаться, то только с флагом и гимном
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о возможном участии российских спортсменов на международных соревнованиях в нейтральном статусе: без гимна и флага.

«Если возвращаться, то только с флагом и гимном. В данной ситуации с нейтральным статусом — нет», — приводит слова Елены Вяльбе «Матч ТВ».

Вчера, 2 февраля, Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением, в котором заявил: «Одно совершенно ясно: мы не говорим о российских или белорусских спортсменах, мы говорим о нейтральных спортсменах, соблюдающих строгие условия, которые мы установили, включая отсутствие какой-либо идентификации с их страной и НОК и полное соблюдение антидопинговых правил».

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