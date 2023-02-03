Илья Порошкин выиграл классическую разделку на седьмом этапе Кубка России в Красногорске

Победитель этапа Кубка мира, российский лыжник Илья Порошкин стал победителем классической 15-километровой разделки в рамках седьмого этапа Кубка России в Красногорске.

Порошкин показал результат 36.17,2. Второе место занял Сергей Ардашев (36.29,9). Бронзу завоевал Антон Тимашов (36.50,4).

Кубок России. Классический стиль. 15 км. Мужчины. Красногорск