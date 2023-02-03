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Илья Порошкин выиграл классическую разделку на седьмом этапе Кубка России в Красногорске

Илья Порошкин выиграл классическую разделку на седьмом этапе Кубка России в Красногорске
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Победитель этапа Кубка мира, российский лыжник Илья Порошкин стал победителем классической 15-километровой разделки в рамках седьмого этапа Кубка России в Красногорске.

Порошкин показал результат 36.17,2. Второе место занял Сергей Ардашев (36.29,9). Бронзу завоевал Антон Тимашов (36.50,4).

Кубок России. Классический стиль. 15 км. Мужчины. Красногорск

  1. Илья Порошкин (Республика Коми) — 36.17,2
  2. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — отставание + 12,7 секунды
  3. Антон Тимашов (Республика Татарстан) + 33,2
  4. Евгений Белов (Тюменская область) + 43,2
  5. Ермил Вокуев (Республика Коми) + 43,5
  6. Андрей Ларьков (Республика Татарстан) + 58,0
  7. Александр Гребенько (Мурманская область) + 1.01,9
  8. Андрей Парфёнов (Тюменская область) + 1.09,6
  9. Сергей Волков (Республика Татарстан) + 1.11,3
  10. Алексей Виценко (Республика Коми) + 1.14,4
Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 7, Красногорск, Россия
Мужчины. 15 км. Классический стиль
03 февраля 2023, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Илья Порошкин
Республика Коми
36:17.2
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+12.7
3
Антон Тимашов
Республика Татарстан
+33.2
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