«Была удивлена». Тириль Уднес Венг рассказала, что видела Ступак на тренировке в Италии

Чемпионка мира 2021 года в эстафете норвежская лыжница Тириль Уднес Венг рассказала, что видела российскую лыжницу Юлию Ступак, тренирующуюся на трассах Кубка мира в Тоблахе (Италия).

«Да, я видела её на трассе и была удивлена. В то же время я слышала, что она также была в Ливиньо (на этапе Кубка мира. – прим. Чемпионата»)», – приводит слова Тириль Уднес Венг VG.

Напомним, Ступак пропустила большую часть этапов Кубка России – 2022/2023 из-за травмы. Тренер Ступак Юрий Бородавко сообщил, что она готовится выступить на турнире «Чемпионские высоты» по лыжным видам спорта, который пройдёт с 23 февраля по 5 марта в центре «Малиновка» в Устьянском районе Архангельской области.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники и лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

