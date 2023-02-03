Йонна Сундлинг выиграла квалификацию спринта на 10-м этапе Кубка мира, Диггинс – третья

В Тоблахе (Италия) прошла квалификация женского спринта свободным стилем в рамках 10-го этапа Кубка мира — 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победительницей стала шведка Йонна Сундлинг.

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1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.47,2

2. Матильде Мюрвольд (Норвегия) – отставание 3,44 секунды.

3. Джессика Диггинс (США) +5,32.

4. Линн Сван (Швеция) +5,88.

5. Надине Фендрих (Швейцария) +6,06.

6. Майя Дальквист (Швеция) +6,77.

7. Эва Уревц (Словения) +6,83

8. Йоханна Хагстрём (Швеция) +6,87.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники и лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).