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Йонна Сундлинг выиграла квалификацию спринта на 10-м этапе Кубка мира, Диггинс – третья

Йонна Сундлинг выиграла квалификацию спринта на 10-м этапе Кубка мира, Диггинс – третья
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В Тоблахе (Италия) прошла квалификация женского спринта свободным стилем в рамках 10-го этапа Кубка мира — 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победительницей стала шведка Йонна Сундлинг.

Лыжные гонки. Кубок мира, 10-й этап, Тоблах. Спринт, свободный стиль, 1,4 км. Квалификация. Женщины

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.47,2
2. Матильде Мюрвольд (Норвегия) – отставание 3,44 секунды.
3. Джессика Диггинс (США) +5,32.
4. Линн Сван (Швеция) +5,88.
5. Надине Фендрих (Швейцария) +6,06.
6. Майя Дальквист (Швеция) +6,77.
7. Эва Уревц (Словения) +6,83
8. Йоханна Хагстрём (Швеция) +6,87.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 10, Тоблах, Италия
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
03 февраля 2023, пятница. 14:00 МСК
Окончено

Напомним, в настоящий момент российские лыжники и лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

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