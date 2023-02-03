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Тимашов — о разделке на КР: от того, что не было многих сильных ребят, ничего не меняется

Тимашов — о разделке на КР: от того, что не было многих сильных ребят, ничего не меняется
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Российский лыжник Антон Тимашов прокомментировал завоевание бронзовой медали в классической 15-километровой разделке в рамках седьмого этапа Кубка России в Красногорске.

«От того, что не было многих сильных ребят, ничего не меняется – здесь тоже конкуренция была очень высокая. Когда ты достаёшь свои внутренние резервы и пробегаешь в итоге лучше, чем мог бы, всегда приятно. Ведь пробеги я чуть хуже, и стал бы четвёртым-пятым, а я в топ-3 забежал», – сказала Тимашов в эфире телеканала «Спортивный».

Кубок России. Классический стиль. 15 км. Мужчины. Красногорск

1. Илья Порошкин (Республика Коми) — 36.17,2
2. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — отставание + 12,7 секунды
3. Антон Тимашов (Республика Татарстан) + 33,2

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