Клебо выиграл квалификацию спринта на десятом этапе Кубка мира в Тоблахе
Поделиться
Пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо одержал победу в квалификации спринта свободным стилем на 1,4 км в рамках десятого этапа Кубка мира в Тоблахе (Италия).
Клебо показал результат 2.29,1.
Лыжные гонки. Кубок мира, 10-й этап, Тоблах. Спринт, свободный стиль, 1,4 км. Квалификация. Мужчины
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.29,1.
- Йони Мяки (Финляндия) — отставание 0,2 секунды.
- Лука Шанава (Франция) +0,7.
- Эдвин Ангер (Швеция) +0,8.
- Рено Же (Франция) +0,8.
- Эрик Вальнес (Норвегия) +1,1.
- Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) +2,4.
- Федерико Пеллегрино (Италия) +2,7.
Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 10, Тоблах, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
03 февраля 2023, пятница. 14:33 МСК
Окончено
Напомним, в настоящий момент российские лыжники и лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Комментарии
- 3 февраля 2023
-
15:20
-
15:20
-
15:00
-
14:55
-
14:36
-
14:33
-
14:31
-
14:26
-
14:18
-
14:16
-
14:09
-
13:22
-
13:10
-
12:47
-
12:27
-
12:11
-
11:52
-
09:50
- 2 февраля 2023
-
18:48
-
17:29
-
16:28
-
15:36
-
15:04
-
13:44
-
12:49
-
12:38
-
11:25
-
10:30
-
10:30
-
10:00
-
00:30
-
00:28
- 1 февраля 2023
-
23:15
-
20:50
-
18:34
Партнерский контент