Клебо выиграл квалификацию спринта на десятом этапе Кубка мира в Тоблахе

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо одержал победу в квалификации спринта свободным стилем на 1,4 км в рамках десятого этапа Кубка мира в Тоблахе (Италия).

Клебо показал результат 2.29,1.

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Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.29,1. Йони Мяки (Финляндия) — отставание 0,2 секунды. Лука Шанава (Франция) +0,7. Эдвин Ангер (Швеция) +0,8. Рено Же (Франция) +0,8. Эрик Вальнес (Норвегия) +1,1. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) +2,4. Федерико Пеллегрино (Италия) +2,7.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники и лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).