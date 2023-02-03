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Клебо выиграл квалификацию спринта на десятом этапе Кубка мира в Тоблахе

Клебо выиграл квалификацию спринта на десятом этапе Кубка мира в Тоблахе
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Пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо одержал победу в квалификации спринта свободным стилем на 1,4 км в рамках десятого этапа Кубка мира в Тоблахе (Италия).

Клебо показал результат 2.29,1.

Лыжные гонки. Кубок мира, 10-й этап, Тоблах. Спринт, свободный стиль, 1,4 км. Квалификация. Мужчины

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.29,1.
  2. Йони Мяки (Финляндия) — отставание 0,2 секунды.
  3. Лука Шанава (Франция) +0,7.
  4. Эдвин Ангер (Швеция) +0,8.
  5. Рено Же (Франция) +0,8.
  6. Эрик Вальнес (Норвегия) +1,1.
  7. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) +2,4.
  8. Федерико Пеллегрино (Италия) +2,7.
Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 10, Тоблах, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
03 февраля 2023, пятница. 14:33 МСК
Окончено

Напомним, в настоящий момент российские лыжники и лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

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