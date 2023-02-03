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Маркус Крамер отреагировал на новость о том, что Юлия Ступак тренируется на трассах КМ

Маркус Крамер отреагировал на новость о том, что Юлия Ступак тренируется на трассах КМ
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Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам, ныне работающий в сборной Италии немецкий специалист Маркус Крамер отреагировал на новость о том, что российская лыжница Юлия Ступак тренируется на трассах Кубка мира в Тоблахе (Италия).

«Я знаю, что она здесь, чтобы тренироваться, вот и всё. Не может быть проблемой то, что она здесь тренируется», – приводит слова Крамера VG.

Ступак пропустила большую часть этапов Кубка России – 2022/2023 из-за травмы. Лыжница готовится выступить на турнире по лыжным видам спорта «Чемпионские высоты», который пройдёт с 23 февраля по 5 марта.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники и лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

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