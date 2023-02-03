«Это больше не повторится». Директор FIS по кроссу – о тренировках Ступак на трассах КМ

Директор FIS по кроссу Михал Лэмплот прокомментировал новость о том, что российская лыжница Юлия Ступак тренируется на трассах Кубка мира в Тоблахе (Италия).
«Я слышал, что там была Юлия Ступак. Я не знал, что она была на трассе соревнований в жилете (жилет выступает в роли аккредитации для выхода на трассу – Прим. «Чемпионата»), но мы знаем, откуда она взяла жилет. Мы поговорили с командой и сказали им, что жилет предназначен только для спортсменов, которые будут участвовать в гонке. Это больше не повторится.
Будут ли какие-то санкции тем, кто дал ей жилет? Нет, никаких санкций. Повторю: жилет используют спортсмены и менеджеры, которые участвуют в соревнованиях. Так мы можем контролировать доступ», – приводит слова Рёсте NRK.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники и лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
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