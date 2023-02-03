Вяльбе заявила, что Ступак не собирается менять спортивное гражданство

Олимпийская чемпионка, российская лыжница Юлия Ступак, несмотря на то, что была замечена тренирующейся в Италии, не собирается менять спортивное гражданство.

Об этом в интервью «РИА Новости Спорт» сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Напомним, тренирующуюся на трассе Кубка мира в Тоблахе (Италия) Ступак заметила норвежская лыжница Тириль Уднес Венг. После этого в Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) заявили, что без допуска к соревнованиям россиянка не должна тренироваться на трассах Кубка мира.

Напомним, Ступак пропустила большую часть этапов Кубка России – 2022/2023 из-за травмы. Тренер Ступак Юрий Бородавко сообщил, что она готовится выступить на турнире «Чемпионские высоты» по лыжным видам спорта, который пройдёт с 23 февраля по 5 марта.