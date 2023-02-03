Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла коньковый спринт на этапе КМ в Тоблахе

На 10-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе (Италия) завершился женский коньковый спринт. Лучший результат показала представительница Швеции Йонна Сундлинг, на 0,65 секунды опередившая соотечественницу Майю Дальквист. Третьей финишировала американка Джессика Диггинс.

Отметим, что, несмотря на очень высокий темп финального забега, судьба медалей решалась на финишной прямой. Занявшая шестое место немка Лаура Гиммлер уступила Сундлинг всего 1,69 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира. 10-й этап. Тоблах, Италия

Женщины. Спринт, 1,4 км. Свободный стиль. Финал

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.49,76.

2. Майя Дальквист (Швеция) – отставание 0,65.

3. Джессика Диггинс (США) +0,81.

4. Эмма Рибом (Швеция) +1,12.

5. Линн Сван (Швеция) +1,63.

6. Лаура Гиммлер (Германия) +1,69