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Александр Большунов досрочно обеспечил себе победу в общем зачёте Кубка России

Александр Большунов досрочно обеспечил себе победу в общем зачёте Кубка России
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов досрочно обеспечил себе победу в общем зачёте Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023.

Перед последней гонкой седьмого этапа и перед последним восьмым этапом соревнований, включающим в себя три гонки, Большунов обгоняет ближайшего преследователя Илью Семикова на 259 очков.

Напомним, согласно системе начисления очков Кубка России, за победу в одной гонке начисляется 50 зачётных баллов.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 808.
2. Илья Семиков (Республика Коми) — 549.
3. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 529.
4. Артём Мальцев (Тюменская область — Нижегородская область) — 503.
5. Денис Спицов (Тюменская область) — 480.
6. Алексей Червоткин (Москва) — 462.
7. Антон Тимашов (Республика Татарстан) — 444.
8. Савелий Коростелёв (Пермский край) — 419.
9. Илья Порошкин (Республика Коми) — 393.
10. Александр Терентьев (Архангельская область – Ненецкий АО) — 391.

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