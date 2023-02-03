Александр Большунов досрочно обеспечил себе победу в общем зачёте Кубка России

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов досрочно обеспечил себе победу в общем зачёте Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023.

Перед последней гонкой седьмого этапа и перед последним восьмым этапом соревнований, включающим в себя три гонки, Большунов обгоняет ближайшего преследователя Илью Семикова на 259 очков.

Напомним, согласно системе начисления очков Кубка России, за победу в одной гонке начисляется 50 зачётных баллов.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины



1. Александр Большунов (Архангельская область) — 808.

2. Илья Семиков (Республика Коми) — 549.

3. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 529.

4. Артём Мальцев (Тюменская область — Нижегородская область) — 503.

5. Денис Спицов (Тюменская область) — 480.

6. Алексей Червоткин (Москва) — 462.

7. Антон Тимашов (Республика Татарстан) — 444.

8. Савелий Коростелёв (Пермский край) — 419.

9. Илья Порошкин (Республика Коми) — 393.

10. Александр Терентьев (Архангельская область – Ненецкий АО) — 391.