Видеообзор победы Йонны Сундлинг в финале спринта на этапе КМ в Тоблахе

На 10-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе (Италия) завершился женский коньковый спринт. Лучший результат показала представительница Швеции Йонна Сундлинг, на 0,65 секунды опередившая соотечественницу Майю Дальквист. Третьей по итогам гонки финишировала американка Джессика Диггинс.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами прошедшей гонки:

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира. 10-й этап. Тоблах, Италия

Женщины. Спринт, 1,4 км. Свободный стиль. Финал



1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.49,76.

2. Майя Дальквист (Швеция) – отставание 0,65.

3. Джессика Диггинс (США) +0,81.

4. Эмма Рибом (Швеция) +1,12.

5. Линн Сван (Швеция) +1,63.

6. Лаура Гиммлер (Германия) +1,69