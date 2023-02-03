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Видеообзор победы Йоханнеса Клебо в финале спринта на этапе Кубка мира в Тоблахе

Видеообзор победы Йоханнеса Клебо в финале спринта на этапе Кубка мира в Тоблахе
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Завершился финал мужского спринта свободным стилем на 1,4 км в рамках 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе (Италия). Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Второе место по итогам гонки занял его соотечественник Ховард Солос Тёугбёль. Замкнул тройку призёров итальянец Федерико Пеллегрино.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами прошедшей гонки:

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира, 10-й этап, Тоблах. Спринт, свободный стиль, 1,4 км. Финал. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.30,58.
2. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — отставание 0,6 секунды.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,8.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) +1,3.
5. Лука Шанава (Франция) +2,8.
6. Эдвин Ангер (Швеция) +2,9.

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