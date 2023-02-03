Шведские лыжницы недовольны тренировками Юлии Ступак на трассах Кубка мира

Шведская лыжница Эмма Рибом прокомментировала тот факт, что россиянка Юлия Ступак тренируется на трассах Кубка мира в Тоблахе (Италия).
«Я встретила её вчера, когда тренировалась. На ней был жилет (жилет выступает в роли аккредитации для выхода на трассу. – Прим. «Чемпионата»), а потом я растерялась, откуда она взялась. Я отреагировала немного шокированно», — приводит слова Эммы Рибом Expressen.
Соотечественница и партнёрша Рибом по сборной Линн Сван также прокомментировала инцидент с российской лыжницей, выразив своё недовольство.
«Если у вас есть собственное мнение, вы всегда получите множество критики в свой адрес. Но я не умею читать по-русски, так что всё идёт хорошо. Я считаю, если есть чёткое решение, что россиян на арены чемпионата мира не пускают, — значит, надо его придерживаться», — заявила Сван.
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