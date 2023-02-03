Стенсет — о тренировках Ступак на трассах КМ: меня бы здесь не было, будь я на её месте

Норвежская лыжница Ане Аппельквист Стенсет выразила недовольство тем фактом, что россиянка Юлия Ступак тренируется на трассах Кубка мира в Тоблахе (Италия).



«Это не выглядит хорошо. Она не должна разъезжать здесь на официальной тренировке — и очень плохо, что какая-то команда дала ей жилет. Я не понимаю, почему она сама вообще хочет быть здесь. Меня бы здесь не было, будь я на её месте», — приводит слова Стенсет Expressen.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники и лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Ступак пропустила большую часть этапов Кубка России – 2022/2023 из-за травмы. Лыжница готовится выступить на турнире по лыжным видам спорта «Чемпионские высоты», который пройдёт с 23 февраля по 5 марта.