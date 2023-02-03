Стенсет — о тренировках Ступак на трассах КМ: меня бы здесь не было, будь я на её месте

Норвежская лыжница Ане Аппельквист Стенсет выразила недовольство тем фактом, что россиянка Юлия Ступак тренируется на трассах Кубка мира в Тоблахе (Италия).
«Это не выглядит хорошо. Она не должна разъезжать здесь на официальной тренировке — и очень плохо, что какая-то команда дала ей жилет. Я не понимаю, почему она сама вообще хочет быть здесь. Меня бы здесь не было, будь я на её месте», — приводит слова Стенсет Expressen.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники и лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Ступак пропустила большую часть этапов Кубка России – 2022/2023 из-за травмы. Лыжница готовится выступить на турнире по лыжным видам спорта «Чемпионские высоты», который пройдёт с 23 февраля по 5 марта.
- 3 февраля 2023
-
22:51
-
22:29
-
22:06
-
21:50
-
20:27
-
19:47
-
19:40
-
19:05
-
18:46
-
18:05
-
17:56
-
15:20
-
15:20
-
15:00
-
14:55
-
14:36
-
14:33
-
14:31
-
14:26
-
14:18
-
14:16
-
14:09
-
13:22
-
13:10
-
12:47
-
12:27
-
12:11
-
11:52
-
09:50
- 2 февраля 2023
-
18:48
-
17:29
-
16:28
-
15:36
-
15:04
-
13:44