Общий зачёт Кубка мира у мужчин: Клебо уверенно лидирует, Голберг — второй

Завершился финал мужского спринта свободным стилем на 1,4 км в рамках 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе (Италия). Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Второе место по итогам гонки занял его соотечественник Ховард Солос Тёугбёль. Замкнул тройку призёров итальянец Федерико Пеллегрино.



Общий зачёт Кубка мира у мужчин по итогам гонки выглядит следующим образом:



Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины



1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1821 очко.

2. Пол Голберг (Норвегия) – 1640.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1271.

4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 1004.

5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 909.

6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 878.

7. Вильям Порома (Швеция) — 820.

8. Калле Хальфварссон (Швеция) — 807.

9. Бен Огден (США) — 792.

10. Михал Новак (Чехия) – 790.