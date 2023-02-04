Спринтерский зачёт Кубка мира у мужчин: Клебо лидирует, Тёугбёль вошёл в топ-10

Завершился финал мужского спринта свободным стилем на 1,4 км в рамках 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе (Италия). Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Второе место по итогам гонки занял его соотечественник Ховард Солос Тёугбёль. Замкнул тройку призёров итальянец Федерико Пеллегрино.

Спринтерский зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Мужчины.



1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 807 очков.

2. Лука Шанава (Франция) — 619.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 597.

4. Пол Голберг (Норвегия) – 559.

5. Ришар Жув (Франция) — 554.

6. Эдвин Ангер (Швеция) — 527.

7. Эвен Нортуг (Норвегия) — 507.

8. Рено Же (Франция) — 421.

9. Бен Огден (США) — 409.

10. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — 395.