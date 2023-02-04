Вайцеховская объяснила реакцию норвежской лыжницы на появление Ступак на трассе Кубка мира

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская объяснила реакцию норвежки Тириль Уднес Венг на российскую лыжницу Юлию Ступак, тренирующуюся на трассах Кубка мира в Тоблахе, не политикой, а менталитетом.

«Парадоксально может прозвучать, но вполне допускаю, что реакция Тириль Венг на Юлию Ступак, формально нарушившую запрет FIS на нахождение на трассах Кубка мира, была продиктована не политической подоплёкой, а всего лишь менталитетом. В этом плане много раз наблюдала: как только западный человек сталкивается с ситуацией «правило — нарушение», реакция следует тут же, на автопилоте.



Это не осуждение даже, не желание сделать гадость (хотя, безусловно, бывает и так), а вбитое в голову с детства: увидел нарушение — обязан сообщить. Потому что во всём должен быть порядок.



Самый анекдотичный из примеров, что помню, — в Австралии с известным штангистом Юриком Саркисяном. По поводу новоселья семьи в Мельбурне он купил барана, зарезал его на заднем дворе, приготовил шашлык, накрыл стол в лучших традициях армянского гостеприимства, пригласил соседей.



Все с большим удовольствием ели-выпивали, несколько часов спустя соседи отправились домой, а ещё через полчаса приехала полиция. Выяснять, где Юрик взял барана и не жестоко ли он его зарезал. Соседи и вызвали», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.