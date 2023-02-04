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Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин: Дальквист вышла в лидеры, Фендрих — вторая

Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин: Дальквист вышла в лидеры, Фендрих — вторая
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На 10-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе (Италия) завершился женский коньковый спринт. Лучший результат показала представительница Швеции Йонна Сундлинг, на 0,65 секунды опередившая соотечественницу Майю Дальквист. Третьей финишировала американка Джессика Диггинс.

Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин по итогам гонки выглядит следующим образом:

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Спринтерский зачёт. Женщины

1. Майя Дальквист (Швеция) — 615.
2. Надине Фендрих (Швейцария) — 606.
3. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 575.
4. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 528
5. Эмма Рибом (Швеция) — 509.
6. Джулия Керн (США) — 489.
7. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 483.
8. Лаура Гиммлер (Германия) — 456.
9. Джессика Диггинс (США) — 405.
10. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) — 373.

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