Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин: Дальквист вышла в лидеры, Фендрих — вторая

На 10-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе (Италия) завершился женский коньковый спринт. Лучший результат показала представительница Швеции Йонна Сундлинг, на 0,65 секунды опередившая соотечественницу Майю Дальквист. Третьей финишировала американка Джессика Диггинс.

Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин по итогам гонки выглядит следующим образом:



Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Спринтерский зачёт. Женщины



1. Майя Дальквист (Швеция) — 615.

2. Надине Фендрих (Швейцария) — 606.

3. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 575.

4. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 528

5. Эмма Рибом (Швеция) — 509.

6. Джулия Керн (США) — 489.

7. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 483.

8. Лаура Гиммлер (Германия) — 456.

9. Джессика Диггинс (США) — 405.

10. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) — 373.