Фрида Карлссон пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Тоблахе

Победитель многодневки «Тур де Ски» шведская лыжница Фрида Карлссон не выступит в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Тоблахе (Италия). Спортсменка пропустила два этапа Кубка мира из-за болезни, но сегодня примет участие в гонке на 10 км свободным стилем.

«Я не собираюсь экономить силы, я должна показать максимальные скорости. После этого продолжу подготовку к чемпионату мира.

Это действительно грустно (о пропуске эстафеты. – Прим. «Чемпионата»). Я думаю, что эстафеты — это очень весело, когда ты представляешь команду, а не только себя. Но теперь я должна сосредоточиться на чемпионате мира и составить план подготовки.

Я знаю, что у нас сильная женская команда! Я должна набрать форму к чемпионату мира», — цитирует Карлссон Expressen.