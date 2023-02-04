Фрида Карлссон пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Тоблахе
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Победитель многодневки «Тур де Ски» шведская лыжница Фрида Карлссон не выступит в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Тоблахе (Италия). Спортсменка пропустила два этапа Кубка мира из-за болезни, но сегодня примет участие в гонке на 10 км свободным стилем.
«Я не собираюсь экономить силы, я должна показать максимальные скорости. После этого продолжу подготовку к чемпионату мира.
Это действительно грустно (о пропуске эстафеты. – Прим. «Чемпионата»). Я думаю, что эстафеты — это очень весело, когда ты представляешь команду, а не только себя. Но теперь я должна сосредоточиться на чемпионате мира и составить план подготовки.
Я знаю, что у нас сильная женская команда! Я должна набрать форму к чемпионату мира», — цитирует Карлссон Expressen.
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