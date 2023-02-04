Дмитрий Котовский одержал первую победу в рамках Кубка мира по фристайлу

Украинец Дмитрий Котовский выиграл соревнования по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Дир Вэлли (США).
В финале соревнований 21-летний спортсмен исполнил сложнейший прыжок «Ураган», за который получил 138,82 балла, и выиграл золотую медаль.
Видео можно посмотреть на канале FIS Freestyle Skiing в YouTube.
Второе и третье места достались китайским спортсменам Ли Тяньма и Чен Шуо соответственно. Для обоих это первое в карьере попадание на подиум на этапах Кубка мира.
Для Дмитрия это первая победа в карьере и третий подиум в текущем сезоне. Это пятая победа украинских спортсменов в истории мужской лыжной акробатики на уровне Кубка мира. Также это первое золото на этапах Кубка мира для Украины за последние восемь лет. В последний раз победителем становился Александр Абраменко в 2015 году.
- 4 февраля 2023
-
12:38
-
11:08
-
00:53
-
00:39
-
00:35
-
00:30
-
00:22
-
00:16
- 3 февраля 2023
-
22:51
-
22:29
-
22:06
-
21:50
-
20:27
-
19:47
-
19:40
-
19:05
-
18:46
-
18:05
-
17:56
-
15:20
-
15:20
-
15:00
-
14:55
-
14:36
-
14:33
-
14:31
-
14:26
-
14:18
-
14:16
-
14:09
-
13:22
-
13:10
-
12:47
-
12:27
-
12:11