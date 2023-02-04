Дмитрий Котовский одержал первую победу в рамках Кубка мира по фристайлу

Украинец Дмитрий Котовский выиграл соревнования по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Дир Вэлли (США).



В финале соревнований 21-летний спортсмен исполнил сложнейший прыжок «Ураган», за который получил 138,82 балла, и выиграл золотую медаль.

Видео можно посмотреть на канале FIS Freestyle Skiing в YouTube.

Второе и третье места достались китайским спортсменам Ли Тяньма и Чен Шуо соответственно. Для обоих это первое в карьере попадание на подиум на этапах Кубка мира.

Для Дмитрия это первая победа в карьере и третий подиум в текущем сезоне. Это пятая победа украинских спортсменов в истории мужской лыжной акробатики на уровне Кубка мира. Также это первое золото на этапах Кубка мира для Украины за последние восемь лет. В последний раз победителем становился Александр Абраменко в 2015 году.