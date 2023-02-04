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Лыжники Ардашев и Тивиков стали победителями «Матч ТВ Гонки звёзд»

Лыжники Ардашев и Тивиков стали победителями «Матч ТВ Гонки звёзд»
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В Москве завершилась «Матч ТВ Гонка звёзд» по лыжным гонкам. В рамках мероприятия команды составлялись по формуле «один профессиональный спортсмен и один юный лыжник».

Победу в гонке одержал дуэт Сергея Ардашева и Егора Тивикова. Вторыми к финишу пришли Евгений Белов и Тихон Березовский. Бронзовые награды достались Сергею Турышеву и Захару Карташкину.

«Матч ТВ Гонка звёзд». Лыжные гонки

1. Сергей Ардашев и Егор Тивиков — 7.35,86.

2. Евгений Белов и Тихон Березовский — отставание 1,28.

3. Сергей Турышев и Захар Карташкин +6,85.

4 и 5 февраля в Москве проходят соревнования по биатлону и лыжным гонкам в рамках «Матч ТВ Гонки звёзд». Во второй день мероприятия на старт выйдут биатлонисты. Начало гонки запланировано на 13:00 (мск).

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Источник: «Чемпионат»

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