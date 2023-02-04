Эбба Андерссон стала победительницей женской разделки на этапе Кубка мира в Тоблахе

В Тоблахе (Италия) завершилась женская разделка на 10 км в рамках десятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Её победительницей стала шведская спортсменка Эбба Андерссон. Второй к финишу пришла представительница США Джессика Диггинс. Бронзовую награду завоевала норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг.

Лыжные гонки. Кубок мира.10-й этап. Тоблах (Италия)

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 23.24,7.

2. Джессика Диггинс (США) — отставание 13,3.

3. Ингвильд Эстберг (Норвегия) +33,2.

4. Надине Фендрих (Швейцария) +37,3.

5. Рози Бреннен (США) +39,0.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).