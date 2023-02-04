Видеообзор победы шведки Андерссон в гонке свободным стилем на этапе КМ в Тоблахе

В Тоблахе (Италия) завершилась женская разделка на 10 км в рамках 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Её победительницей стала шведская спортсменка Эбба Андерссон. Второй к финишу пришла представительница США Джессика Диггинс. Бронзовую награду завоевала норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира.10-й этап. Тоблах (Италия)



1. Эбба Андерссон (Швеция) — 23.24,7.



2. Джессика Диггинс (США) — отставание 13,3.



3. Ингвильд Эстберг (Норвегия) +33,2.



4. Надине Фендрих (Швейцария) +37,3.



5. Рози Бреннен (США) +39,0.



Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).