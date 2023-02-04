Голберг: приятно, что сегодня всё закончилось так, как нужно

Чемпион мира в эстафете, норвежский лыжник Пол Голберг прокомментировал победу в мужской разделке на 10 км в рамках 10-го этапа Кубка мира в Тоблахе (Италия).

Напомним, в борьбе за первое место Голберг всего на 0,3 секунды опередил соотечественника Симена Хегстада Крюгера.

«Даже не предполагал, что всё будет настолько близко. В этом сезоне у меня было много гонок с фотофинишем и когда всё решали десятые доли секунды, так что приятно, что сегодня всё закончилось так, как нужно. Я почувствовал дыхание Симена на восьмом километре. В тот момент у меня было нехорошее предчувствие», — сказал Голберг в интервью Viaplay.

Третье место в гонке занял пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. Представители Норвегии заняли первые семь мест по итогам соревнования.