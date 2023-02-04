Шиффрин рассказала, как Кильде помог ей восстановиться после неудачи на ОИ в Пекине

Лидер общего зачёта Кубка мира по горным лыжам американка Микаэла Шиффрин рассказала, как её бойфренд — норвежский горнолыжник Александр Омодт Кильде — помог ей психологически восстановиться после неудачного выступления на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Я так часто думаю о нашем разговоре в прошлом году, потому что он всегда говорил: «Прибыль в нашем спорте настолько маленькая, но ты так часто в своей карьере была на правильном пути с финансовой точки зрения, и я понимаю, каково тебе сейчас сбиться с этого пути за такое короткое время. Но такое случается, и ты должна постараться найти что-то позитивное», — приводит слова Шиффрин официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).