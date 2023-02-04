Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг лидирует, Диггинс вышла на 2-е место

В Тоблахе (Италия) завершилась женская разделка на 10 км в рамках 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Её победительницей стала шведская спортсменка Эбба Андерссон. Второй к финишу пришла представительница США Джессика Диггинс. Бронзовую награду завоевала норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг.
Общий зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Женщины
1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 1505 очков.
2. Джессика Диггинс (США) — 1371.
3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1353.
4. Рози Бреннен (США) – 1239.
5. Фрида Карлссон (Швеция) — 1220.
6. Надине Фендрих (Швейцария) — 1071.
7. Катарина Хенниг (Германия) — 1032.
8. Лотта Уднес Венг (Норвегия) – 1026.
9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 991.
10. Хейди Венг (Норвегия) – 929.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
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