Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг лидирует, Диггинс вышла на 2-е место

В Тоблахе (Италия) завершилась женская разделка на 10 км в рамках 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Её победительницей стала шведская спортсменка Эбба Андерссон. Второй к финишу пришла представительница США Джессика Диггинс. Бронзовую награду завоевала норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг.

Общий зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Женщины



1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 1505 очков.

2. Джессика Диггинс (США) — 1371.

3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1353.

4. Рози Бреннен (США) – 1239.

5. Фрида Карлссон (Швеция) — 1220.

6. Надине Фендрих (Швейцария) — 1071.

7. Катарина Хенниг (Германия) — 1032.

8. Лотта Уднес Венг (Норвегия) – 1026.

9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 991.

10. Хейди Венг (Норвегия) – 929.



Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).