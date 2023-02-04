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Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин: Нисканен лидирует, Андерссон вышла на 4-е место

Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин: Нисканен лидирует, Андерссон вышла на 4-е место
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В Тоблахе (Италия) завершилась женская разделка на 10 км в рамках 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Её победительницей стала шведская спортсменка Эбба Андерссон. Второй к финишу пришла представительница США Джессика Диггинс. Бронзовую награду завоевала норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг.

Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Дистанционный зачёт. Женщины

1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 853.
2. Джессика Диггинс (США) — 786.
3.Фрида Карлссон (Швеция) — 746.
4. Эбба Андерссон (Швеция) — 724.
5. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 707.
6. Хейди Венг (Норвегия) — 688.
7. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 679.
8. Рози Бреннен (США) — 679.
9. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 668.
10. Катарина Хенниг (Германия) — 652.

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