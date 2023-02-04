Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин: Нисканен лидирует, Андерссон вышла на 4-е место

В Тоблахе (Италия) завершилась женская разделка на 10 км в рамках 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Её победительницей стала шведская спортсменка Эбба Андерссон. Второй к финишу пришла представительница США Джессика Диггинс. Бронзовую награду завоевала норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг.

Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Дистанционный зачёт. Женщины



1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 853.

2. Джессика Диггинс (США) — 786.

3.Фрида Карлссон (Швеция) — 746.

4. Эбба Андерссон (Швеция) — 724.

5. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 707.

6. Хейди Венг (Норвегия) — 688.

7. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 679.

8. Рози Бреннен (США) — 679.

9. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 668.

10. Катарина Хенниг (Германия) — 652.