Дистанционный зачёт Кубка мира у мужчин: Голберг лидирует, Холунд — второй

В Тоблахе (Италия) завершилась мужская разделка на 10 км в рамках 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Её победителем стал норвежец Пол Голберг. Вторым к финишу пришёл его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Бронзовую награду завоевал Йоханнес Клебо.



Дистанционный зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Дистанционный зачёт. Мужчины



1. Пол Голберг (Норвегия) — 941.

2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 809.

3. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 804.

4. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 785.

5. Вильям Порома (Швеция) — 699.

6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 663.

7. Шур Рёте (Норвегия) — 613.

8. Фридрих Мох (Германия) — 565.

9. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 556.

10. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 548.