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Дистанционный зачёт Кубка мира у мужчин: Голберг лидирует, Холунд — второй

Дистанционный зачёт Кубка мира у мужчин: Голберг лидирует, Холунд — второй
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В Тоблахе (Италия) завершилась мужская разделка на 10 км в рамках 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Её победителем стал норвежец Пол Голберг. Вторым к финишу пришёл его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Бронзовую награду завоевал Йоханнес Клебо.

Дистанционный зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Дистанционный зачёт. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) — 941.
2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 809.
3. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 804.
4. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 785.
5. Вильям Порома (Швеция) — 699.
6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 663.
7. Шур Рёте (Норвегия) — 613.
8. Фридрих Мох (Германия) — 565.
9. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 556.
10. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 548.

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