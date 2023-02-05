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Бородавко — о ЧМ в Планице: норвежцы выиграют все медали. Может быть, одну отдадут

Бородавко — о ЧМ в Планице: норвежцы выиграют все медали. Может быть, одну отдадут
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о недопуске Александра Большунова к чемпионату мира в Планице.

«Было ожидаемо. Мы особых надежд не лелеяли. Отстранение распространяется на всех российских спортсменов. Хотя где-то внутри сидело, что чемпиона мира они обязаны допустить по персональной квоте.

Мой прогноз такой: норвежцы выиграют абсолютно все медали. Может быть, одну медаль отдадут. Отдадут медали только в эстафетах, где есть серебряные и бронзовые медали. Остальное все заберут. Все эти не очень внятные выступления выглядели как игра. Не то что игра, а создание интриги для того, чтобы продвигать какой-то интерес. На чемпионате мира всё будет в одну калитку. Даже не сомневаюсь.

Об отношении к этому Александра вопрос надо задать ему самому. Я стараюсь пока не задавать таких вопросов, потому что любое обсуждение этой темы требует определённой нервной энергии, которую нужно копить для соревнований», – приводит слова Бородавко «Спорт день за днём».

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