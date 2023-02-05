Виктория Трошина выиграла квалификацию спринта на этапе Кубка России в Красногорске

В Красногорске завершилась квалификация спринта свободным стилем в рамках седьмого этапа Кубка России сезона-2022/2023. Лучший результат показала Виктория Трошина. Она финишировала с результатом 3.29,37. Второй пришла Екатерина Смирнова, более чем на 1,5 секунды отстав от лидера. Третье место в квалификации заняла Анна Грухвина. Она уступила Смирновой одну сотую секунды.
Лыжные гонки. Кубок России. Седьмой этап. Красногорск. Спринт свободным стилем, женщины
1. Виктория Трошина — 3.29,37.
2. Екатерина Смирнова — отставание 1,56 секунды.
3. Анна Грухвина +1,57.
4. Анастасия Доценко +1,67.
5. Елизавета Шалабода +2.00.
6. Майя Якунина +2,66.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
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