Виктория Трошина выиграла квалификацию спринта на этапе Кубка России в Красногорске

В Красногорске завершилась квалификация спринта свободным стилем в рамках седьмого этапа Кубка России сезона-2022/2023. Лучший результат показала Виктория Трошина. Она финишировала с результатом 3.29,37. Второй пришла Екатерина Смирнова, более чем на 1,5 секунды отстав от лидера. Третье место в квалификации заняла Анна Грухвина. Она уступила Смирновой одну сотую секунды.

Лыжные гонки. Кубок России. Седьмой этап. Красногорск. Спринт свободным стилем, женщины

1. Виктория Трошина — 3.29,37.

2. Екатерина Смирнова — отставание 1,56 секунды.

3. Анна Грухвина +1,57.

4. Анастасия Доценко +1,67.

5. Елизавета Шалабода +2.00.

6. Майя Якунина +2,66.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).