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Андрей Краснов выиграл квалификацию спринта на этапе Кубка России в Красногорске

Андрей Краснов выиграл квалификацию спринта на этапе Кубка России в Красногорске
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В Красногорске завершилась квалификация спринта свободным стилем в рамках седьмого этапа Кубка России сезона-2022/2023. Лучший результат среди мужчин показал Андрей Краснов (2.55,91). Второе место занял Антон Тимашов (2.57,36), третьим по итогам квалификации стал Сергей Волков (2.57,97).

Лыжные гонки. Кубок России. Седьмой этап. Красногорск. Спринт свободным стилем, мужчины

1. Андрей Краснов — 3.29,37.

2. Антон Тимашов — отставание 1,45 секунды.

3. Сергей Волков +2,06.

4. Андрей Парфёнов +2,73.

5. Андрей Феллер +3,24.

6. Степан Дуркин +4,52.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 7, Красногорск, Россия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
05 февраля 2023, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
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