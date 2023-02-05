Вторая женская сборная Швеции проведёт только три этапа в эстафете и не будет финишировать

Вторая команда Швеции приняла решение провести лишь три этапа в женской эстафете, которая пройдёт 5 февраля на десятом этапе Кубка мира в Тоблахе (Италия).
«Шведская вторая команда проведёт первые три этапа женской эстафеты в Тоблахе. После этого лыжницы завершат гонку, не финишировав. Причина в том, что в воскресной эстафете не сможет выступить Линн Сван», — говорится в заявлении пресс-службы команды.
Тем не менее Майя Дальквист, Йоханна Хагстрём и Моа Лундгрен намерены пробежать свои этапы. После того как Лундгрен пройдёт дистанцию, шведская команда просто завершит выступление в эстафете.
«Нам хочется бросать всё из-за нулевой мотивации. Мы знаем, что, даже если будем ехать очень хорошо, мы не сможем финишировать», — цитирует Дальквист Viaplay.
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